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11:52, 5 сентября 2024Бывший СССР

В Покровске отменили эвакуационные поезда

Глава Донецкой ОВА Филашкин сообщил об отмене эвакуационных поездов из Покровска

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские власти отменили эвакуационные поезда из Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

По его словам, после 5 сентября эвакуационные поезда будут отправляться не из Покровска, а из Павлограда в Днепропетровской области. Филашкин уточнил, что местным властям также предстоит разработать маршруты эвакуационных автобусов.

Ранее западное издание The Telegraph заявляло, что Покровск может перейти под контроль российских военных уже к середине сентября. По данным журналистов, украинской армии не хватает на данном участке фронта пехоты, артиллерии и дронов.

О прорыве обороны Вооруженных сил Украины российскими военными под Покровском стало известно в конце августа. Как сообщали в силовых структурах Донецкой народной республики, украинские солдаты оставляют свои позиции почти без сопротивления.

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      Екатерина Грищенко
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