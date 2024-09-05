Глава Донецкой ОВА Филашкин сообщил об отмене эвакуационных поездов из Покровска

Украинские власти отменили эвакуационные поезда из Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

По его словам, после 5 сентября эвакуационные поезда будут отправляться не из Покровска, а из Павлограда в Днепропетровской области. Филашкин уточнил, что местным властям также предстоит разработать маршруты эвакуационных автобусов.

Ранее западное издание The Telegraph заявляло, что Покровск может перейти под контроль российских военных уже к середине сентября. По данным журналистов, украинской армии не хватает на данном участке фронта пехоты, артиллерии и дронов.

О прорыве обороны Вооруженных сил Украины российскими военными под Покровском стало известно в конце августа. Как сообщали в силовых структурах Донецкой народной республики, украинские солдаты оставляют свои позиции почти без сопротивления.