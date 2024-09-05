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15:02, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

В России задумались об ужесточении законодательства об иноагентах

Депутат Пискарев: осенью законы об иноагентах могут быть ужесточены

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России задумались об ужесточении законодательства об иноагентах, чтобы исключить возможность ухода от ответственности для Telegram-каналов, сменивших название. О планах внести изменения в закон заявил глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в Telegram.

«Мы готовы к сотрудничеству с Минюстом, и думаю, что уже в осеннюю сессию такие изменения в законодательство могут быть внесены», — прокомментировал депутат заявление главы Министерства юстиции Константина Чуйченко о влиянии смены названия Telegram-каналов, признанных иноагентами, на этот статус. Кроме того, как отметил политик, депутаты могут обсудить и аналогичные требования в отношении всех видов иноагентов.

Парламентарий выразил мнение, что любые ресурсы, находящиеся под иностранным влиянием, должны соблюдать закон. «Изменение названия от ответственности не освобождает. Может, просто уточним формулировки закона, чтобы лазеек для его обхода не было», — подчеркнул он. Правоприменение подсказывает, что необходимость в изменениях законодательства есть, заключил Пискарев.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко высказался о влиянии смены названия Telegram-каналов на статус иноагента. Министр заявил, что переименование не отменяет статус иностранного агента.

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