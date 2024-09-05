В Сербии раскритиковали санкции США против российских СМИ

В Сербии назвали санкции США против российских СМИ ударом по свободе слова

Введенные властями США санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik, являются глобальным ударом по свободе слова и свободе средств массовой информации. Об этом заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, ответственный за вопросы международного экономического сотрудничества, Ненад Попович, передает РИА Новости.

«Эти санкции, несомненно, глобальный удар по свободе слова и свободе СМИ. (...) В США много говорят про возможности представителей различных СМИ, в том числе и оппозиционных, беспрепятственно осуществлять свою деятельность. Но в реальности все совершенно иначе», — отметил чиновник.

По мнению Поповича, США подобными действиями лишают своих граждан доступа к альтернативной информации, таким образом нарушая их права. Он подчеркнул, что «эгоцентризм американских властей переходит все границы», так как они «не желают слышать иные точки зрения» на текущие мировые события.

Ранее Министерство финансов США сообщило о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня». Кроме того, ведомство ввело ограничения против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся, как утверждают в Вашингтоне, оказать влияние на исход предстоящих президентских выборов в США. В их числе оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян.