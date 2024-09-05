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15:18, 5 сентября 2024Экономика

Россиянин бурно отреагировал на камеру в дверном глазке

Житель Екатеринбурга показал в дверной глазок средний палец и попал на видео

Фото: Unsplash

Житель Екатеринбурга оказался недоволен тем, что его сосед установил видеоглазок во входной двери. Свое негодование мужчина скрывать не стал. Его бурная реакция попала на камеру, ролик публикует Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как, выходя из квартиры на лестничную площадку, россиянин показывает соседу, вооружившемуся видеоглазком, средний палец. Вдобавок, проходя мимо, он нецензурно выражается в адрес жильца.

В Набережных Челнах озабоченность жильца безопасностью в подъезде вывела из себя соседку. Женщина открутила лампочку в тамбуре и стала портить дверной видеоглазок: она разбила его ножом и молотком, подожгла, заклеила и засунула внутрь спички. Все это время устройство продолжало работать и снимало происходящее.

Ранее пользовательница Reddit пожаловалась на просьбу религиозной соседки одеваться скромнее. Позднее на чужом участке девушка заметила две камеры, направленные на ее дом и двор. Как выяснилось, муж соседки любил в отсутствие супруги подглядывать за другими женщинами. Другой пользователь сайта с удивлением обнаружил соседскую камеру видеонаблюдения над своим забором. Более того, камера могла вращаться.

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      Виктория Клабукова
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