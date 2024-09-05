Россиянин бурно отреагировал на камеру в дверном глазке

Житель Екатеринбурга показал в дверной глазок средний палец и попал на видео

Житель Екатеринбурга оказался недоволен тем, что его сосед установил видеоглазок во входной двери. Свое негодование мужчина скрывать не стал. Его бурная реакция попала на камеру, ролик публикует Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как, выходя из квартиры на лестничную площадку, россиянин показывает соседу, вооружившемуся видеоглазком, средний палец. Вдобавок, проходя мимо, он нецензурно выражается в адрес жильца.

В Набережных Челнах озабоченность жильца безопасностью в подъезде вывела из себя соседку. Женщина открутила лампочку в тамбуре и стала портить дверной видеоглазок: она разбила его ножом и молотком, подожгла, заклеила и засунула внутрь спички. Все это время устройство продолжало работать и снимало происходящее.

Ранее пользовательница Reddit пожаловалась на просьбу религиозной соседки одеваться скромнее. Позднее на чужом участке девушка заметила две камеры, направленные на ее дом и двор. Как выяснилось, муж соседки любил в отсутствие супруги подглядывать за другими женщинами. Другой пользователь сайта с удивлением обнаружил соседскую камеру видеонаблюдения над своим забором. Более того, камера могла вращаться.