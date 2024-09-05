Власти объяснили появление «1-го Z класса» на линейке в российской школе

В администрации Кемерово объяснили появление «1-го Z класса» на линейке в школе

В администрации Кемерово объяснили появление «1-го Z класса» на линейке в российской школе. По словам чиновников, традиция сложилась в 2022 году, пишет «Подъем».

«Для наименования классов используются буквы русского алфавита по порядку от буквы "А" до буквы "М", в том числе есть 1-й "З" класс. Табличка с буквой "Z" впервые появилась на школьной линейке в 2022 году в знак поддержки участников СВО [специальной военной операции на Украине]», — подчеркнули власти города, отметив, что решение в школах принимают самостоятельно.

В администрации российского города также акцентировали внимание на том, что использование символов Z и V не противоречит нормам действующего законодательства.

«Управление образования оценивает данную инициативу как допустимый вариант выражения поддержки администрацией школы и педагогами участникам СВО», — считают в администрации Кемерово.

2 сентября 2024 года СМИ опубликовали фото с празднования Дня знаний в школе № 45 Кемерово, где детей вывели на линейку с табличкой «1-й Z класс».

Латинские буквы Z и V начали появляться на российской технике в зоне проведения СВО в 2022 году. Позднее в Минобороны объяснили их значение.

