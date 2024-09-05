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20:34, 5 сентября 2024Из жизни

Воры подкинули в полицию украденных щенков

В США неизвестные украли двух породистых щенков и анонимно вернули их

Фото: Olha Didenko / Shutterstock / Fotodom

В США неизвестные украли породистых щенков стоимостью шесть тысяч долларов (532 тысячи рублей). Об этом пишет Boston.com.

Кража произошла 24 августа, щенков двух карликовых питбультерьеров забрали из дома жительницы города Беллингхем, штат Массачусетс, Кимберли Кальдерон. Хозяйка сообщила о произошедшем в полицию, правоохранители сразу начали расследование. Однако через неделю злоумышленники анонимно подкинули щенков в полицейский участок в картонной коробке. Собак оставили рядом со зданием с запиской «Полиции Беллингхема». Кальдерон забрала их и подтвердила, что именно их украли воры.

Власти все еще ищут похитителей. Владельцы собак сообщили, что после кражи они усилили охрану собственности. «Я никогда не думала, что кто-то просто зайдет ко мне во двор и… просто украдет моих собак, но теперь мы счастливы, что щенки вернулись», — рассказала Кимберли Кальдерон. Щенки по имени Призрак и Люси воссоединились со своими братьями и сестрами.

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      Антонина Черташ
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