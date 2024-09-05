ВСУ попытались атаковать Россию беспилотником во время заседания ВЭФ с участием Путина

МО России: система ПВО сбила беспилотник ВСУ в небе над Курской областью

Украина попыталась атаковать территорию России с помощью беспилотника во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента Владимира Путина. Это следует из заявления Министерства обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в небе над Курской областью около 10:15 по московскому времени. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — заявили в МО.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 сентября, Украина выпустила по трем регионам России семь беспилотников и снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха».

Также 5 сентября дрон ВСУ атаковал Брянскую область.