ВСУ попытались атаковать Россию беспилотником во время заседания ВЭФ с участием Путина

Украина попыталась атаковать территорию России с помощью беспилотника во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента Владимира Путина. Это следует из заявления Министерства обороны России.
По сообщению оборонного ведомства, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в небе над Курской областью около 10:15 по московскому времени. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — заявили в МО.
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 сентября, Украина выпустила по трем регионам России семь беспилотников и снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха».