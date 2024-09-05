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13:12, 5 сентября 2024Россия

ВСУ попытались атаковать Россию беспилотником во время заседания ВЭФ с участием Путина

МО России: система ПВО сбила беспилотник ВСУ в небе над Курской областью

Фото: РИА Новости

Украина попыталась атаковать территорию России с помощью беспилотника во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента Владимира Путина. Это следует из заявления Министерства обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в небе над Курской областью около 10:15 по московскому времени. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — заявили в МО.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 сентября, Украина выпустила по трем регионам России семь беспилотников и снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха».

Также 5 сентября дрон ВСУ атаковал Брянскую область.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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