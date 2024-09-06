Алаудинов со смехом рассказал о неудачно сбитом ВСУ беспилотнике в Курской области

Алаудинов: ВСУ сбили дрон в Курской области так, что он упал на их позиции

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов со смехом рассказал о том, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили беспилотник России в Курской области. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился», — сказал Алаудинов.

ЖЗЛ

Командир «Ахмата» ранее сообщал, что ВСУ «выжигаются» на кореневском направлении в Курской области, где отлично выстроена оборона российских сил. На курском направлением противник уничтожается ежедневно, заверил он.

Бои в Курской области продолжаются больше четырех недель. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с тем, что Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, их позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли. Противник, по словам президента, несет большие потери, из-за чего фронт может обрушиться на нескольких направлениях.