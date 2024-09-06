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18:44, 6 сентября 2024Силовые структуры

Двоих участников конфликта со стрельбой в Москве арестовали

В Москве арестовали двоих участников конфликта со стрельбой в ресторане «Аист»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал двоих мужчин, стрелявших в ресторане на Патриарших прудах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, фигуранты будут находиться в СИЗО два месяца.

Инцидент произошел в ночь на 2 сентября в известном ресторане «Аист» в районе Патриарших прудов. Между гостями началась словесная перепалка, после чего они вышли на улицу. Один из участников конфликта достал травматическое оружие и открыл огонь. Очевидцы заявили, что слышали по меньшей мере пять выстрелов.

Установление обстоятельств конфликта в центре столицы находится на контроле Пресненской межрайонной прокуратуры.

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      Екатерина Кашурникова
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