Двоих участников конфликта со стрельбой в Москве арестовали

В Москве арестовали двоих участников конфликта со стрельбой в ресторане «Аист»

В Москве суд арестовал двоих мужчин, стрелявших в ресторане на Патриарших прудах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, фигуранты будут находиться в СИЗО два месяца.

Инцидент произошел в ночь на 2 сентября в известном ресторане «Аист» в районе Патриарших прудов. Между гостями началась словесная перепалка, после чего они вышли на улицу. Один из участников конфликта достал травматическое оружие и открыл огонь. Очевидцы заявили, что слышали по меньшей мере пять выстрелов.

Установление обстоятельств конфликта в центре столицы находится на контроле Пресненской межрайонной прокуратуры.