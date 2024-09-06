Напавшую на мужчину медведицу уличили в расправе над профессором вуза

В Канаде напавшего на мужчину медведя уличили в убийстве профессора университета

В Канаде сотрудники департамента охраны рыбных и природных ресурсов провинции Альберта уличили в расправе над профессором вуза медведя гризли, совершившего новое нападение 1 сентября. Об этом сообщает Calgary Herald.

Медведь напал на мужчину возле населенного пункта Мэдден, расположенного в 53 километрах к северо-западу от Калгари. Как рассказали в полиции, пострадавший столкнулся с медведицей и медвежатами, вышедшими из леса. Хищница сразу же набросилась на мужчину и покалечила его. Врачи нашли его травмы «серьезными, но не представляющими угрозы для жизни».

Сотрудники департамента охраны природных и рыбных ресурсов взяли ДНК с места нападения и выяснили, что на мужчину напала та же медведица, которая в 2021 году атаковала профессора Университета Калгари Дэвида Лерцмана возле поселка Вайпарус. В тот раз спасти пострадавшего не удалось.

В данный момент в районе ведутся мероприятия по поискам агрессивной хищницы. В частности, специалисты устанавливают ловушки, а территорию постоянно осматривают с воздуха. Жителей призвали соблюдать крайнюю осторожность и иметь при себе спрей для отпугивания медведей.

Ранее в Канаде мужчина рассказал о схватке с черным медведем барибалом, однако власти заподозрили его во лжи. На месте нападения не нашли следов зверя.

