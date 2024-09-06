Названа цена билета на устроенную Тутберидзе ради 12-летней фигуристки открытую тренировку

Билет на открытую тренировку штаба Этери Тутберидзе будет стоить 10 тысяч рублей

Билет на открытую тренировку штаба Этери Тутберидзе, которая пройдет 9 сентября, стоит 10 тысяч рублей. Такая цена названа на сайте билетного оператора Redkassa.ru.

На все билеты установлена единая цена, тренировка была организована Тутберидзе ради 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Часть средств, вырученных на продаже билетов, пойдет на оплату ее долга перед академией Евгения Плющенко.

Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск, поданный академией «Ангелы Плющенко» к Парсеговой. Со спортсменки взыскали 1,83 миллиона рублей. Финансовые обязательства о выплате долга лягут на плечи ее матери.

Парсегова ушла от Плющенко к Тутберидзе в мае 2023-го. За три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.