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07:16, 6 сентября 2024Россия

Россиянин рассказал о поиске родителей в Курской области

В Курской области супруги разыскивают пожилых родителей из села Снагость

Фото: Thomas Peter / Reuters

Супруги из Курской области разыскивают пожилых родителей из села Снагость в приграничье. Об этом рассказал друг семейной пары Владимир, его слова приводит РИА Новости.

«Они живут в селе Снагость. Десятого августа они последний раз выходили на связь, сообщили, что идут укрыться от обстрелов на ферму», — рассказал мужчина.

По его словам, информации о том, что стало с домом его собственных родителей, тоже нет. Там проживала сестра жены его друга — ей удалось спастись, так как она вместе с семьей в тот день выезжала на море.

Ранее жительница Суджи Тамила Шепиль рассказала о действиях российских военных в первый день атаки ВСУ. В ночь на 6 августа она услышала сильный взрыв, а затем вместе с дочерью схватила внуков и спряталась в подвале. Благодаря действиям российских военнослужащих у жителей Суджи получилось эвакуироваться в первый день наступления.

Бои в Курской области продолжаются больше четырех недель. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с тем, что Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, их позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли. Противник, по словам президента, несет большие потери, из-за чего фронт может обрушиться на нескольких направлениях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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