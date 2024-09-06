Штурм квартиры стрелявшего в Красноярске обошелся без жертв

Shot: в Красноярске завершен штурм стрелявшего по воробьям, пострадавших нет

В Красноярске никто не пострадал в ходе штурма квартиры местного жителя, открывшего стрельбу с балкона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В результате инцидента среди правоохранителей и местных жителей пострадавших нет. Стрелявший задержан.

Силовикам пришлось провести штурм квартиры стрелка, так как он забаррикадировался внутри и отказывался сдаваться, угрожая взорвать дом. По предварительным данным, мужчина стрелял из пневматического ружья по воробьям. Есть предположения, что он сильно пьян.

О стрельбе на улице Аэровокзальной в Красноярске стало известно днем в пятницу, 6 сентября.