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12:19, 6 сентября 2024Из жизни

В Новой Зеландии появилась новая королева

The Guardian: маори Новой Зеландии избрали новую королеву
Ngā Wai Hono i te Pō

Ngā Wai Hono i te Pō. Фото: New Zealand Government / Wikimedia

В Новой Зеландии старейшины племен маори избрали новую королеву своего народа. Об этом сообщает The Guardian.

Новом монархом стала 27-летняя Нга Вай Хоно и те по Паки — дочь почившего 30 августа короля Тухеитиа Паки. Несмотря на родство с предыдущим правителем, новая королева по традиции была выбрана советом старейшин племен маори. На престол также претендовали двое сыновей Тухеитиа Паки.

Нга Вай Хоно и те по Паки училась в университете Уаикато в городе Гамильтон на Северном острове и получила степень магистра по культуре маори. В 19 лет она сделала традиционную татуировку моко на подбородке в качестве подарка отцу.

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В 2022 году она побывала в Лондоне вместе с отцом и встретилась с принцем Чарльзом — будущим королем Великобритании Карлом III. Тогда Нга Вай Хоно и те по Паки рассказала, что отправилась в тур, чтобы почтить память предков. Кроме того, она призналась, что во время путешествия ей было тяжело думать о страшных последствиях колонизации Новой Зеландии. «Буду честна: мое главное желание — вернуть маори их землю», — заявила будущая королева во время визита в Великобританию.

Маорийское королевское движение зародилось в 1850-х годах. Оно было призвано сопротивляться колонизаторам и сохранять культуру и землю маори. Король маори не имеет реальной власти, однако считается важной символической и духовной фигурой народа. Сейчас маори продолжают борьбу в том числе за возвращение себе исконных земель.

Ранее сообщалось, что дочь короля Швеции Карла XVI Густава кронпринцесса Виктория ушла в армию. 47-летняя наследница престола начала курс специальной подготовки для офицеров.

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      Никита Савин
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