Захарова исключила примирение со спонсировавшими Украину спортсменами

Захарова: примирения со спонсировавшими Киев спортсменами быть не может

Никакого примирения со спортсменами, спонсировавшими Украину, быть не может. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время Восточного экономического форума (ВЭФ), ее слова приводит РИА Новости.

«Если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай Бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — сказала Захарова.

Также официальный представитель МИД заявила, что Западу не удастся отменить русскую культуру и самобытность народов мира. Она отметила, что иностранные гости ВЭФ в своих выступлениях сделали акцент «на ту самую духовность, сохранение культуры, истории, традиций и особенностей каждого народа».