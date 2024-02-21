В МИД России заявили о развале олимпийского движения

Представитель МИД России Мария Захарова заявила о развале олимпийского движения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о текущем положении дел на мировой спортивной арене. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, надо говорить не столько о персоналиях, сколько о том, что глобально происходит. А происходит буквально развал олимпийского движения — у этого есть очевидные признаки и доказательства», — заявила Захарова. По ее мнению, многие спортсмены, тренеры и функционеры давно знали, что политика вмешивается в мировой спорт.

Кроме того, представитель МИД оценила перспективы олимпийского движения. «Глобально олимпийское движение было всемирным достоянием. Но, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, мы видим не просто коррозию и не просто усталость металла — возможно, необратимый процесс, который ведет к полному обрушению олимпизма», — отметила Захарова.

В конце января этого года Захарова уже делилась мнением о современном олимпийском движении. Тогда она сказала, что олимпизм уничтожается Западом через придумывание различных гендеров, допуск до участия мужчин в женских соревнованиях и наоборот.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности двух стран. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.