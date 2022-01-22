Захарова оценила запрет на использование украинскими олимпийцами русского языка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила рекомендации Минспорта Украины по поведению украинских атлетов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит РБК.

«Такие действия являются не чем иным, как проявлением акта тоталитаризма», — заявила Захарова.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины не рекомендуют позировать с россиянами для совместных фото.

Скандал спровоцировало совместное фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.