Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Лидс Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Саутгемптон
Сегодня
20:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Челси
Завтра
19:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Спорт

Захарова оценила запрет на использование украинскими олимпийцами русского языка

Захарова заявила, что запрет на русский язык украинским олимпийцам является тоталитаризмом

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила рекомендации Минспорта Украины по поведению украинских атлетов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит РБК.

«Такие действия являются не чем иным, как проявлением акта тоталитаризма», — заявила Захарова.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины не рекомендуют позировать с россиянами для совместных фото.

Скандал спровоцировало совместное фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Мишустин обратился к ФАС по вопросу стоимости ПЦР-тестов
Популярный рэпер покинет Black Star
В США раскрыли «сумасшедшие причуды» российского Су-34
Захарова оценила запрет на использование украинскими олимпийцами русского языка
Инфекционист допустил скорое завершение пандемии COVID-19
Дочь Пескова опубликовала фото в откровенном наряде и вызвала споры в сети
На Украине заявили о создании мессенджера для военных
ЛНР обвинила Украину в создании помех беспилотнику ОБСЕ
В СПЧ сообщили о проверке 30 колоний и СИЗО в России
В России госпитализировали 9902 пациента с коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter