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08:11, 6 сентября 2024Россия

Женщина рассказала о трех оборонявшихся в Курской области ради жителей бойцах «Ахмата»

Три бойца «Ахмата» держали оборону в Курской области ради эвакуации жителей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В приграничье Курской области три бойца спецназа «Ахмат» держали оборону, чтобы жители могли выехать в безопасное место. Об этом сообщила жительница Большесолдатского района, ее цитирует РИА Новости.

Женщина рассказала о подруге, которая жила в населенном пункте Лебедевка — в первый день вторжения ВСУ взяли под контроль село Светликово, которое находится в нескольких километрах от него. Приятельнице жительницы удалось выехать из населенного пункта, где, по ее словам, украинские военные стреляли в мирных жителей.

Из-за опасности со стороны ВСУ женщина покинула Лебедевку с «двумя пакетиками». Много вещей взять с собой не удалось, так как территория постоянно простреливалась, однако на границе сел бойцы «Ахмата» держали оборону.

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«[Подруга рассказывает, что] три этих "ахматовца" держали эту оборону очень крепко. Пока мы там были, их [ВСУ] не пустили», — вспоминает пенсионерка.

Ранее в силовых структурах сообщили, что ВСУ ведут охоту за автомобилями скорой помощи и волонтерами, которые вывозят жителей приграничья.

Бои в Курской области продолжаются больше четырех недель. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с тем, что Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, их позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли. Противник, по словам президента, несет большие потери, из-за чего фронт может обрушиться на нескольких направлениях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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