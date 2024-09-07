Маск назвал интересной идею Путина о поддержке Харрис на выборах президента США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о том, что страна намерена поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. Об этом Маск написал в социальной сети X.

Маск ответил на слова Путина о Камале Харрис

Маск назвал любопытной идею Путина о поддержке Россией Харрис. «Интересно», — написал он.

Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что «фаворитом» России на выборах в США был действующий американский президент Джо Байден, однако тот покинул предвыборную гонку. Путин напомнил, что Байден советовал своим сторонникам поддержать его преемницу Камалу Харрис, поэтому Москва последует его совету.

Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден Владимир Путин президент России

Кроме того, Путин оценил заразительный смех Харрис. «Она так выразительно и заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо», — заявил российский лидер.

Слова Путина вызвали неоднозначную реакцию

Кандидат в президенты США Дональд Трамп растерялся из-за заявления Путина. Администрации США также не понравились слова российского лидера, заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби. «Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ», — отметил он.

В свою очередь, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком, назвал Путина гроссмейстером после его слов о Харрис. Американский миллиардер Дэвид Сакс в шутку призвал американцев отвергнуть Харрис после слов Путина.

Внутренние дела США не могут быть заботой, которая стоит в верхних строчках повестки дня для президента России. Для него самое главное — это наша страна, наши граждане и забота о них. Но если его спрашивают о международных делах, то, конечно, он их может прокомментировать Дмитрий Песков пресс-секретарь Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что внутренние дела США не могут быть и не являются главной заботой Путина. Он добавил, что «к сожалению Москвы» Россия и ее президент «очевидно являются неотъемлемой частью» внутриполитической борьбы в США.

Харрис стала новым кандидатом от демократов

21 июля нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру Харрис. Он подчеркнул, что останется хозяином Белого дома до конца своего срока.

9 августа Харрис высмеяли за первую пресс-конференцию после начала предвыборной кампании. Журналисты отметили, что политик ответила «всего на несколько вопросов» на взлетной полосе аэропорта во время предвыборной кампании в Мичигане, в то время как Трамп провел продолжительную пресс-конференцию.

При этом официально Харрис объявила об участии в президентских выборах от Демократической партии только 23 августа. «Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США», — заявила она на съезде Демпартии в Чикаго.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них представит вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент страны Дональд Трамп.