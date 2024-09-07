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12:30, 7 сентября 2024Наука и техника

Названы особенности ликвидировавшего 50 иностранных наемников ВСУ «Искандера»

Военный эксперт Дандыкин: «Искандер» — практически несбиваемая ракета

Фото: РИА Новости

Ликвидировавшая 50 иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракета «Искандер» практически несбиваемая, рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Хорошая баллистическая ракета, сверхзвуковая. Применяется c установки "Искандер-М", поэтому называется "Искандером". Она c хорошей скоростью сверхзвуковой — до 4 махов. Практически несбиваемая. Дальность до 500 километров», — перечислил Дандыкин.

Ранее Вооруженные силы России ударили по месту временного расположения иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Атака произошла в Константиновке. В результате было ликвидировано около 50 французских боевиков.

3 сентября российские военные также при помощи ракеты «Искандер» нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве. Свыше 300 украинских военных были ликвидированы или ранены. Отмечалось, что среди них были иностранные инструкторы.

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