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15:43, 7 сентября 2024Мир

В Госдуме отреагировали на отказ Запада разрешить ВСУ бить вглубь России

Депутат Чепа заявил, что Запад отклонил просьбу Киева бить по РФ, взвесив риски
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Запад отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского бить вглубь России, взвесив риски, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на решение США.

«Несмотря на то что Зеленский предпринял все действия для того, чтобы в Рамштайне ему согласовали удары вглубь России, это не получилось. Потому что Запад реально взвешивает опасность того, что они уже подвели мир к грани. Это чревато. Это не входит в планы Соединенных Штатов Америки — конфронтация до такой степени», — заявил Чепа.

По словам депутата, США пытаются удерживать конфликт до такой степени, чтобы Украина и Россия максимально истощали свои экономики.

«Но невозможно координировать все действия. Это грозит в любом случае какими-то непредсказуемыми для них действиями. Они это понимают, и хорошо это понимают политики во многих странах, что сегодня много идет не по их планам. Поэтому, взвешивая риски того, что может произойти, естественно, Зеленскому не дали такой возможности», — заключил он.

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Ранее The Washington Post (WP) сообщило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось убедить западных союзников разрешить снятие ограничений на удары вглубь территории России.

По мнению газеты, подобный «публичный тупик подчеркивает повышение ставок для украинского лидера», так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят «постоянные потери» на линии фронта.

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