«Когда этот момент настанет, сказать сложно». Глава Пентагона назвал способ урегулировать конфликт на Украине

Глава Пентагона Остин: конфликт на Украине закончится путем переговоров

Конфликт на Украине закончится путем переговоров, однако их даты и сроки проблематично назвать. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе заседания группы на военной базе Рамштайн в Германии.

Полагаю, что этот конфликт в определенный момент будет урегулирован за столом переговоров, но когда этот момент настанет, сказать сложно Ллойд Остин глава Пентагона

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал закончить конфликт с Россией предстоящей осенью. По его словам, окончание боевых действий между Россией и Украиной поможет восстановить «надежный международный порядок безопасности». Он также призвал западных партнеров совместно способствовать завершению конфликта.

Остин заявил, что Украина имеет собственное дальнобойное оружие для ударов вглубь России

Украина имеет собственное дальнобойное оружие для ударов вглубь России, отметил шеф Пентагона. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, почему США не предоставляют Украине разрешение на нанесение ударов вглубь территории России.

У Украины уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, выходящие за возможности ATACMS или Storm Shadow. Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы помочь им быть более эффективными в защите своей территории Ллойд Остин глава Пентагона

Украине нужно западное дальнобойное оружие, чтобы наносить удары по российским военным аэродромам, в свою очередь пояснил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ необходимо атаковать аэродромы, находящиеся в 100-150 километрах от границы, с которых взлетают бомбардировщики.

Политик также выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю, поскольку не имеет достаточно дальнобойных вооружений.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 5 сентября сообщил, что для ВСУ важно применять дальнобойные ракеты для ударов по военным объектам России, поэтому страны Североатлантического альянса обсуждают такую возможность.

В России призвали Зеленского последовать плану Путина для завершения конфликта на Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Владимира Зеленского подтвердить свои намерения завершить конфликт на Украине и последовать мирному плану, предложенному российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский заявляет о необходимости завершения украинского конфликта этой осенью. Но очень зря апеллирует к западным кукловодам, которым продолжение прокси-войны против России до «последнего украинца» нужно как воздух в борьбе за свою гегемонию. Истинность намерений следует подтвердить иным образом Леонид Слуцкий депутат Госдумы

Он подчеркнул, что очередные западные поставки вооружений только затянут, но не изменят ход специальной военной операции (СВО).

14 июня президент России во время выступления в МИД предложил свой вариант мирного завершения украинского конфликта. Согласно его условиям, соседняя страна должна стать внеблоковой, нейтральной и безъядерной. Западные страны должны снять с России санкции и закрепить это в международных документах.

Помимо этого, Путин огласил условие об официальном признании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма как части России. Украина должна вывести свои войска с этих территорий, после чего немедленно боевые действия будут остановлены. По словам Путина, речь идет не о временной заморозке, а об окончательном завершении конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения политика ультимативными и добавил, что они не отличаются от предыдущих.