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22:47, 6 сентября 2024Россия

В Госдуме призвали Зеленского последовать плану Путина для завершения конфликта на Украине

Слуцкий призвал Зеленского последовать мирному плану Путина
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Globallookress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости завершить конфликт этой осенью. Он призвал политика подтвердить свои намерения иным образом и последовать мирному плану, предложенному российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский во время встречи контактной группы «Рамштайн» по вопросу военной помощи Киеву в Германии призвал к осени закончить конфликт с Россией. Он уверен, что завершение боевых действий позволит восстановить надежный международный порядок безопасности.

Слуцкий отметил, что президент Украины зря апеллирует к западным политикам, которые хотят продолжения прокси-войны против России «до последнего украинца». «Очередные западные поставки вооружений киевскому режиму только затянут, но не изменят ход СВО», — подчеркнул депутат.

14 июня президент России во время выступления в МИД предложил свой вариант мирного завершения украинского конфликта. Согласно его условиям, соседняя страна должна стать внеблоковой, нейтральной и безъядерной. Западные страны должны снять с России санкции и закрепить это в международных документах.

Помимо этого, Путин огласил условие об официальном признании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма как части России. Украина должна вывести свои войска с этих территорий, после чего немедленно боевые действия будут остановлены. По словам Путина, речь идет не о временной заморозке, а об окончательном завершении конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения политика ультимативными и добавил, что они не отличаются от предыдущих.

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      Марина Совина
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