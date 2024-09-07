Пользователи пожаловались на сбой популярной соцсети

Пользователи из США пожаловались на сбой в работе соцсети X

Пользователи из США пожаловались на сбой в работе популярной соцсети X (бывшая Twitter). Это следует из данных сайта Downdetector.

Согласно приведенной сервисом информации, проблемы начались примерно с 17:12 по московскому времени. По состоянию на 17:46 на сбой пожаловались больше 8,2 тысячи жителей США. Помимо этого, о сложностях в работе X сообщили 2207 человек из Великобритании, 917 — из Канады, 817 — из Франции.

Ранее масштабный сбой произошел в работе X 30 августа. Тогда о неполадках сообщили 55 тысяч пользователей из США. 85 процентов жалоб касались работы приложения. Еще 11 процентов заявили об отсутствии соединения с сервером.

Кроме того, 21 августа в России произошел масштабный сбой в Telegram и WhatsApp. Пользователи столкнулись с проблемами с доступом к мессенджерам. Позже Роскомнадзор объяснил случившееся DDoS-атакой.