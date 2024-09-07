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19:21, 7 сентября 2024Спорт

В матче Юношеской футбольной лиги в Дагестане произошла массовая драка

В матче ЮФЛ Юг-3 в Дагестане произошла массовая драка

Скриншот: sport24.ru

В матче Юношеской футбольной лиги Юг-3 (игроки до 16 лет) произошла массовая драка. Об этом сообщает Sport24.

Инцидент случился в концовке матча между махачкалинским клубом «Динамо-Дагестан» и астраханским «Волгарем». На 75-й минуте встречи игрок махачкалинцев столкнулся с голкипером соперника, после чего завязалась потасовка.

Главный арбитр встречи по итогам драки удалил четверых игроков «Динамо» и двоих астраханцев. Через десять минут футболист динамовцев получил за фол пятую красную карточку, после чего игра была остановлена и махачкалинцам, в соответствие с регламентом присудили техническое поражение.

В мае в матче 11-го тура Второй лиги Б в группе 1 между ставропольским «Динамо» и второй командой махачкалинского «Динамо» произошла массовая драка. Рефери по итогам потасовки удалил семь футболистов.

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      Андрей Стрельцов
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