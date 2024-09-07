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12:41, 7 сентября 2024Россия

В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

Минобороны России заявило, что за сутки ВСУ потеряли в зоне СВО до 1965 военных

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 1965 военнослужащих. Данные раскрыли в Минобороны России в рамках ежедневного брифинга.

Как следует из сводки, наибольшие потери Киев понес в зоне ответственности Южной группировки российских войск, лишившись 810 военнослужащих. Кроме того, бойцы подразделений группировки «Центр» ранили или ликвидировали до 470 солдат ВСУ, группировки «Запад» — до 450, «Восток» — до 110, «Север» — до 65, «Днепр» — до 60.

Помимо этого, в ведомстве отчитались, что всего с начала СВО российскими военным уничтожены 25 766 единиц военной автомобильной спецтехники, орудий полевой артиллерии и минометов, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 953 танка и других боевых бронированных машин, 578 зенитных ракетных комплексов, 31 098 беспилотников, 283 вертолета и 642 самолета ВСУ.

Ранее, 5 сентября, президент России Владимир Путин оценил потери Украины в зоне спецоперации как очень большие. По его словам, эта информация подтверждается сразу несколькими источниками. Глава государства подчеркнул, что потери могут привести ВСУ к полной утрате боеспособности.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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