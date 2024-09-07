Выросло число пострадавших из-за мощного пожара на парковке в Подмосковье

Число пострадавших при пожаре на парковке в Одинцово выросло до трех

Число пострадавших из-за мощного пожара на парковке в подмосковном поселке Лесной Городок выросло до трех. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Одинцовского городского округа.

Собеседник агентства сообщил, что пожар ликвидирован. По последним данным, жертвами огня стали два человека.

Ранее очевидцы рассказали, что возгорание началось после того, как один из пострадавших во время ремонта автомобиля задел газовый баллон, который в результате взорвался. Сейчас водитель находится в реанимации в тяжелом состоянии.

О пожаре на парковке в Одинцове стало известно днем 7 сентября. По неофициальным данным, сгорели минимум 20 машин. В управлении МЧС по Московской области сообщали о локализации возгорания на площади 713 квадратных метров.

В сети также появились кадры, на которых видно десятки полыхающих на парковке машин и поднимающийся в небо плотный черный дым, который, по словам очевидцев, можно было наблюдать на расстоянии в несколько километров.