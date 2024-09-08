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13:06, 8 сентября 2024Мир

Лавров заявил об агонии киевского режима

Глава МИД России Лавров: судороги и агония киевского режима очевидны для всех

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Судороги и агония киевского режима на фоне боевых действий в Курской области очевидны для всех. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил глава российского МИД Сергей Лавров, видео со словами министра опубликованы в Telegram-канале Зарубина.

Глава МИД подчеркнул, что украинский народ является для российского братским и усилия Запада по превращению Украины в «нацистскую угрозу» для России провалятся.

«Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем (...) очевидны для всех. Наше дело правое», — подытожил Лавров.

Ранее министр указал на переход США за обозначенный порог в вопросе поставок Вооруженным силам Украины ракет для F-16.

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      Марк Леонов
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