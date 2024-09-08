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02:14, 8 сентября 2024Наука и техника

Повторили российскую разработку. Украинские военные установили автомат Калашникова на беспилотник

Обозреватель Bild Рёпке: ВСУ установили автомат Калашникова на беспилотник

Кадр: wilendhornets / X

На Украине разработали «летающий автомат Калашникова». Об этом сообщил обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Речь идет о квадрокоптере с закрепленным на нем автоматом. Боевой комплекс может управляться с расстояния в несколько километров, для наведения на цель жестко закрепленного автомата используются маневры дрона. По информации журналиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили новинку в августе в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Эффективность нового оружия и перспективы его производства неизвестны, резюмировал он.

Также появилось видео квадрокоптера, ведущего огонь из автомата в полете. Вероятно, дрон может использоваться для поражения как наземных, так и воздушных целей.

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Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с «Лентой.ру» выразил уверенность, что ВСУ не добьются результатов при помощи новинки. «Будет противовес. Это однозначно. Хоть что они будут делать. Ничего они не изменят этими дронами и позицию в целом не поменяют. Мы это все изучаем. Мы идем на шаг впереди. Поэтому я уверен, что и здесь разберемся», — высказался пдепутат.

ВСУ повторили российскую «Вятку»

В июне стало известно, что в России испытали квадрокоптер «Вятка» с облегченным автоматом Калашникова АК-74М. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

В нижней части дрона закрепили АК-74М, который лишили рукоятки и пластиковых элементов. Это позволило снизить массу оружия. Автомат оснастили дульным тормозом-компенсатором закрытого типа («банкой»), который рассеивает звук и гасит вспышку при стрельбе.

Сегодня самыми распространенными в войсках обеих стран остаются ударные FPV-дроны (First Person View, «вид от первого лица») и разведывательные беспилотники. Первые несут на себе противотанковый или противопехотный боеприпас от гранатомета РПГ-7, с помощью вторых вскрываются места дислокации личного состава и боевой техники противника.

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Инженеры сумели оснастить дроны целым спектром вооружений

На заре эры боевых беспилотников на дроны устанавливали системы сброса и пару ручных гранат. Эта новинка себя зарекомендовала, позволяя уничтожать бойцов противника в окопах и укрепленных опорных пунктах.

Однако технологии быстро совершенствуются. В частности, в России испытали квадрокоптер «Перун-Ф», который вооружили противотанковым ракетным комплексом «Конкурс» для поражения бронетехники противника.

Также сообщалось, что на беспилотники в зоне проведения СВО устанавливают ретрансляторы. Такие антенны используются для повышения дальности связи, и с их помощью становится возможным управлять ударными FPV-дронами на расстоянии до 30 километров.

За развитием беспилотных вооружений следят и на Западе. В частности, в октябре 2023 года компания Sig Sauer на выставке-конференции Ассоциации армии США представила два квадрокоптера с пистолетами. Конструкция на базе коммерческого дрона получила сервопривод для нажатия на спусковой крючок.

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      Марина Совина
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