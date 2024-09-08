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14:47, 8 сентября 2024Россия

Российский сверхзвуковой самолет нанес удар по ВСУ в Курской области

МО России: сверхзвуковой Су-34 ударил по живой силе и технике ВСУ под Курском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Согласно заявлению МО, удар был нанесен по приграничному району Курской области.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — рассказали в МО, отметив, что подобные модули позволяют повысить точность наносимого с самолета удара.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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