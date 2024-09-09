Fortune: Греция введет налог на краткосрочную аренду для борьбы с туризмом

Еще одна популярная курортная страна захотела избавиться от туристов — Греция задумала ввести новые ограничения для борьбы с чрезмерным потоком отдыхающих. Об этом сообщает Fortune.

Уточняется, что власти увеличат налог на краткосрочную аренду жилья в популярных туристических регионах. Полученный в результате этого доход пойдет на помощь сферам, пострадавшим от массового туризма.

Кроме того, к 2025 году страна планирует ограничить количество круизных судов, которым разрешено швартоваться у популярных островов. С пассажиров, пребывающих по морю в греческие порты, будут взимать плату.

Ранее на чрезмерный туризм жаловались и власти Италии: в европейской стране решили поднять туристический налог с 5 до 25 евро (2,4 тысячи рублей) за ночь для отдыхающих, останавливающихся в самых дорогих гостиничных номерах. Сбор налога будет осуществляться в крупных городах, включая Флоренцию и Рим.