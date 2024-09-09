Лавров заявил о желании Запада приватизировать ООН

Лавров: Запад стремится приватизировать секретариат ООН

Западные страны стремятся превратить ООН в инструмент для собственных целей, а также приватизировать секретариат организации. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего визита в Эр-Рияд, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все принципы взаимодействия государств п разным повесткам содержатся в Уставе ООН, но они не выполняются западными партнерами. Они также пытаются приватизировать секретариат организации, в котором все ведущие должности заняли представители Североатлантического альянса», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что западные страны докладывают структурам ООН только ту информацию, которая «выгодна им». Кроме того, он подчеркнул, что Россия ставила вопрос о реформе организации, но на данный момент Москва встречает «сильное сопротивление» со стороны Запада.

Ранее Лавров заявил, что Россия не собирается закрывать двери перед Западом и имеет ряд общих площадок для диалога, включая ООН. Он добавил, что «Большая двадцатка» (G-20) выступает перспективным форматом, где получается находить консенсус со странами Запада как по вопросам политики, так и экономики.

