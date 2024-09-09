На Западе оценили защищенность Т-90М

MWM: российский танк Т-90М хорошо защищен комплексом «Реликт»

Российский танк Т-90М оснащен комплексом динамической защиты «Реликт», который обеспечивает высокий уровень стойкости к средствам поражения. Защищенность машины оценили в публикации западного издания Military Watch Magazine (MWM).

«Танк Т-90М хорошо бронирован и оснащен динамической защитой "Реликт", а также дополнительной броней, изолирующей боеукладку изнутри», — пишет издание.

Также автор отметил, что Т-90М может нести комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М», который способен перехватывать атакующие танк снаряды, кумулятивные гранаты и противотанковые ракеты. КАЗ состоит из радиолокационной станции, бортового вычислителя, пульта управления и защитных боеприпасов в шахтах.

Ранее в сентябре «Уралвагонзавод» отправил российским военным новую партию Т-90М. Танки оснастили средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами снижения средств заметности.

В августе стало известно, что представители Вооруженных сил России и «Уралвагонзавода» подписали госконтракты на поставку Т-90М с КАЗ Т09-А6-1. Известно, что такой индекс получил комплекс «Арена-М».