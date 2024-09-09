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17:02, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Подписчики известной российской блогерши потеряли около миллиона рублей из-за розыгрыша

Около 100 подписчиков блогерши Маш Милаш потеряли 1 млн рублей из-за розыгрыша

Фото: @mash_milash_hub

Около 100 подписчиков известной российской блогерши Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова) потеряли в сумме около миллиона рублей из-за розыгрыша на ее странице. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщалось, что в начале сентября подписчики Милаш в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) получили от нее сообщение о розыгрыше трех тысяч долларов (около 270 тысяч рублей по нынешнему курсу) в честь того, что на ее страницу подписалось 1,5 миллиона человек. Отмечалось, что участникам розыгрыша нужно было перейти по специальной ссылке и оплатить комиссию, чтобы получить выигрыш.

Поклонники отправляли деньги, однако позднее Камова перестала выходить на связь. В комментариях на ее странице подписчики стали оставлять жалобы. Некоторые из них, по данным издания, обратились в полицию.

Позднее Милаш связалась с подписчиками в других соцсетях и сообщила, что ее взломали. Она уточнила, что сама стала жертвой мошенничества. Издание отмечает, что блогерша тоже обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что на российскую блогершу Лунаком (настоящее время — Эвелина Тарханова) подали заявление в полицию. Ее заподозрили в связи с 15-летним актером сериала «Слово пацана» Леоном Кемстачем.

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      Мария Большакова
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