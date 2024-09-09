Россиянка нашла почти килограммовый гриб

Жительница Свердловской области нашла в лесу огромный боровик. Соответствующий материал публикует портал Ura.ru.

Россиянка обнаружила почти килограммовый гриб и поделилась его снимком в социальных сетях. «Толстячок боровичок. На удивление оказался чист, только совсем чуть-чуть внизу ножка поедена и маленькая часть шляпки. Вес боровика 775 граммов», — написала свердловчанка.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области россиянин также нашел самый дорогой гриб в мире. Тогда был обнаружен кордицепс, который широко применяется в китайской медицине и является мощнейшим иммуномодулятором.