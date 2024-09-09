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17:14, 9 сентября 2024Россия

Соседи раскрыли подробности о тайком снимавшем квартиранток на видео в ванной москвиче

Shot: соседи назвали тихим москвича, снимавшего квартиранток на видео в ванной

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Соседи назвали тихим 46-летнего москвича, который тайком снимал на видео квартиранток через установленные в комнатах и ванной камеры. Об этом пишет Shot в Telegram.

По словам жителей дома, раньше их сосед жил с родителями, а после их смерти начал сдавать две из трех комнат. Кроме того, он состоял в отношениях с некой женщиной, но соседи уже давно ее не видели.

Издание также уточнило, что заметившие камеры квартиросъемщицы проживали у мужчины в течение полугода. Сейчас девушки пребывают в шоковом состоянии.

Ранее стало известно, что москвича задержали. Его подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни и в незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О том, что две девушки нашли скрытые камеры в комнатах, которые они снимали в квартире на улице Народного Ополчения, стало известно 9 сентября. Два дня назад одна из них заметила торчащий из потолка в ванной странный шнур, который привел ее к спрятанному на полке с шампунями записывающему устройству. Прибывшая на место полиция обнаружила шесть камер. На изъятом телефоне хозяина жилья хранились фото и видео с квартирантками, в том числе в нижнем белье. Мужчина признался, что трансляция с устройств шла к нему на мобильный, компьютер и телевизор.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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