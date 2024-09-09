Совершивший незапланированную посадку в европейской столице самолет вылетел

Совершивший незапланированную посадку в Варшаве самолет вылетел в Стамбул

Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus , совершивший незапланированную посадку в Варшаве, вылетел в Стамбул. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

По имеющимся данным, борт вылетел из столицы Польши в 4:44 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что лайнер Airbus A320 вылетел из столичного аэропорта Внуково после почти пятичасовой задержки, а через 2,5 часа сел в Варшаве. Причины произошедшего не приводились.

До того шесть человек, четыре пассажира и двое бортпроводников, пострадали во время турбулентности на борту самолета Turkish Airlines. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Стамбула, Турция, в Тайбэй, Тайвань.