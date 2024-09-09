Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:44, 9 сентября 2024Путешествия

Совершивший незапланированную посадку в европейской столице самолет вылетел

Совершивший незапланированную посадку в Варшаве самолет вылетел в Стамбул

Фото: Jon Nazca / Reuters

Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus , совершивший незапланированную посадку в Варшаве, вылетел в Стамбул. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

По имеющимся данным, борт вылетел из столицы Польши в 4:44 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что лайнер Airbus A320 вылетел из столичного аэропорта Внуково после почти пятичасовой задержки, а через 2,5 часа сел в Варшаве. Причины произошедшего не приводились.

До того шесть человек, четыре пассажира и двое бортпроводников, пострадали во время турбулентности на борту самолета Turkish Airlines. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Стамбула, Турция, в Тайбэй, Тайвань.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Отвезли, бросили меня и все». Украинский мобилизованный рассказал о предательстве в ВСУ. Что с ним произошло?

      Названы лучшие видеоигры

      Развеян популярный миф о школьном буллинге

      Рогов заявил об уничтожении пункта дислокации ВСУ с наемниками под Славянском

      Стало известно об особой жестокости наемников под Курском

      Совершивший незапланированную посадку в европейской столице самолет вылетел

      Пленный боец ВСУ рассказал о принимавшем наркотики герое Украины Волыне

      Появились подробности последних дней жизни Маслякова

      Причастность умершего в СИЗО Котельникова к делу Булгакова подтвердили

      Стало известно об усилившемся давлении США на турецкие банки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше