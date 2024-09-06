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18:02, 6 сентября 2024Путешествия

Шесть человек пострадали во время турбулентности на борту летевшего из Турции самолета

Шесть человек пострадали во время турбулентности на борту Turkish Airlines

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Шесть человек, четыре пассажира и двое бортпроводников, пострадали во время турбулентности на борту самолета Turkish Airlines. Об этом пишет портал Airline Geeks.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Стамбула, Турция, в Тайбэй, Тайвань. Примерно в двух часах лета от точки назначения воздушное судно попало в сильную турбулентность. Неожиданные толчки вызвали хаос в самолете, пассажиров и членов экипажа бросало по салону. Как сообщает издание, после посадки двух пострадавших доставили в больницу по их просьбе.

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В заявлении, опубликованном пресс-секретарем перевозчика в соцсети X, авиакомпания подтвердила произошедшее и принесла извинения путешественникам за причиненные неудобства.

В конце августа летевший из Мексики в США самолет авиакомпании United Airlines попал в зону мощной турбулентности. Семеро пассажиров получили травмы, одного из них доставили в больницу после приземления.

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      Алина Черненко
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