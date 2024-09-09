В Нидерландах предложили принудить украинских беженцев к возвращению на родину

Нидерландский политик Вилдерс призвал не продлевать украинцам проживание в ЕС

Глава нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс призвал не продлевать украинским беженцам разрешение на проживание в странах Европейского союза (ЕС), чтобы принудить их к возвращению на родину. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Украинские мужчины, которые могут помочь защитить и восстановить свою родину, должны быть отправлены обратно на Украину», — заявил Вилдерс.

Политик добавил, что в этих целях можно отказаться от продления директивы о временной защите украинских беженцев после марта 2025 года или «прекратить ее действие раньше». Политик отметил, что Нидерланды «полны до краев» и не в состоянии выдержать еще большее количество беженцев.

Ранее сообщалось, что премьер-министры ряда федеральных земель в Германии захотели пересмотреть выплату пособий украинским беженцам.

