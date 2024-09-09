Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:06, 9 сентября 2024Мир

В Нидерландах предложили принудить украинских беженцев к возвращению на родину

Нидерландский политик Вилдерс призвал не продлевать украинцам проживание в ЕС

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Глава нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс призвал не продлевать украинским беженцам разрешение на проживание в странах Европейского союза (ЕС), чтобы принудить их к возвращению на родину. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Украинские мужчины, которые могут помочь защитить и восстановить свою родину, должны быть отправлены обратно на Украину», — заявил Вилдерс.

Политик добавил, что в этих целях можно отказаться от продления директивы о временной защите украинских беженцев после марта 2025 года или «прекратить ее действие раньше». Политик отметил, что Нидерланды «полны до краев» и не в состоянии выдержать еще большее количество беженцев.

Ранее сообщалось, что премьер-министры ряда федеральных земель в Германии захотели пересмотреть выплату пособий украинским беженцам.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения». Где ВСУ хотят нанести удар?

      Москвичам рассказали о возможности увидеть северное сияние

      Си Цзиньпин выразил надежду на окончание конфликта на Украине

      Подглядывавшего за квартирантками через камеры россиянина задержали

      Организаторов концертов Шуры обвинили в мошенничестве

      Tesla изобрела беспроводную зарядку для автомобилей

      На Украине потребовали принять законопроект о тотальном видеонаблюдении

      Премьер Словакии осудил нацистскую символику ВСУ

      В России снизили прогноз сбора пшеницы

      Украина ужесточила лимиты на расчеты картами за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше