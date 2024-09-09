В Сербии заявили о решительном выборе укрепления отношений с КНР в свете нестабильности

Глава МВД Сербии Дачич: Сербия решительно выбрала укрепление отношений с КНР

Сербия решительно выбрала укрепление отношений с КНР в свете глобальной нестабильности. Об этом на Международном форуме по глобальной безопасности в городе Лянъюньган в провинции Цзянсу заявил вице-премьер и глава МВД республики Ивица Дачич, передает РИА Новости.

Министр отметил лидирующую роль Китая в сфере безопасности в многополярном мире. Он также обратил внимание, что Белград и Пекин связывает «стальная дружба», обеспеченная интенсивным экономическим сотрудничеством и взаимным доверием.

«Много раз мы как народ страдали и терпели из-за того, что определенные центры силы или террористические организации пытались осуществить свои интересы насилием, за счет жизней и безопасности наших граждан», — заявил Дачич, отметив слабость существующей глобальной структуры безопасности и необходимость в новом «всеобъемлющем подходе к общей безопасности без противостояния».

В мае президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию, Китай и другие страны за отказ поддержать резолюцию по геноциду в Сребренице в 1995 году. Он также выразил благодарность ОАЭ, государствам Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, воздержавшимся или проголосовавшим против нее.