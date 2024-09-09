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00:14, 9 сентября 2024Россия

В Совфеде назвали одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область

Сенатор Климов назвал одну из возможных причин вторжения ВСУ в Курскую область
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Одной из причин вторжения ВСУ в Курскую область могла стать попытка сорвать выборы губернатора в регионе. Однако она не удалась, об этом рассказал в ходе брифинга в ЦИК глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, пишет РИА Новости.

«История с Курской областью — когда была начата агрессия? В ночь с 5 на 6 августа. Это ровно месяц до начала голосования на выборах. А там были губернаторские выборы», — отметил сенатор.

Климов также подчеркнул, что в итоге явка в Курской области рекордная, и «мы доказываем всему миру, какие бы ни были провокации» выборы в России все равно проходят.

8 сентября в России проходил Единый день голосования (ЕДГ), включающий выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне. Глава Центризбиркома Элла Памфилова, в свою очередь, заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования было мало. Также глава ЦИК отметила, что работа избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов достойна восхищения.

На должность главы Курской области претендуют четыре человека: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов («Единая Россия»), депутат Курской областной думы Алексей Бобовников (КПРФ), депутат Курской областной думы Геннадий Баев («Справедливая Россия — За правду») и депутат Курской областной думы Алексей Томанов (ЛДПР).

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      Марина Совина
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