Врачи предупредили об опасной для здоровья эротической игре

Сексолог Джиджи Энгл и терапевт Сюзанна Уайли предупредили о набирающей популярность сексуальной практике, которая очень опасна для здоровья. Слова экспертов цитирует издание Metro.

Энгл рассказала, что ради усиления сексуального удовольствия люди преднамеренно удерживают мочу. По ее словам, эта практика намного более распространена чем может показаться. Как правило, ее применяют любители эротических игр с элементами доминирования и подчинения, но есть и те, кто практикует ее в рамках традиционного полового контакта, отметила Энгл. «Некоторые люди испытывают более интенсивные оргазмы при полном мочевом пузыре за счет того, что он давит на вагинальный и клиторальный комплекс», — объяснила она.

В свою очередь, терапевт Уайли предупредила, что эта практика может иметь непоправимые последствия для здоровья. По ее словам, если постоянно задерживать мочеиспускание, мочевой пузырь может растянуться, и со временем его мышцы ослабнут. «Это приводит к таким проблемам, как задержка мочи, когда мочевой пузырь не опорожняется полностью, что провоцирует инфекции, такие как цистит или даже инфекции почек», — указала врач.

Терапевт также подчеркнула, что преднамеренная задержка мочи грозит повреждением нервов, контролирующих мочевой пузырь. Это состояние называется нейрогенным мочевым пузырем и приводит к долгосрочным трудностям при мочеиспускании. Кроме того, секс при полном мочевом пузыре увеличивает риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, в редких случаях возможен разрыв мочевого пузыря, заключила Уайли.

Ранее соучредитель и директор австралийского проекта по профилактике насилия It's Time We Talked Мари Крэбб предупредила об опасности удушения во время секса. По ее словам, эта практика особенно популярна среди людей младше 35 лет.