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15:32, 9 сентября 2024Спорт

Загитова сменила имидж

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала фото с новой прической

Фото: Telegram-канал Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сменила имидж. Фото в новом образе она показала в Telegram-канале.

22-летняя Загитова опубликовала снимок с новой прической — спортсменка сделала себе каре. В комментариях подписчики отметили, что ей идет новый образ.

Ранее Загитова представила дебютное авторское шоу «Хранители времени». Два показа прошли в Казани 29 августа. Ледовое представление было приурочено ко Дню Республики Татарстан.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019-м она приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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      Дарья Коршунова
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