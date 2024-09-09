Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала фото с новой прической

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сменила имидж. Фото в новом образе она показала в Telegram-канале.

22-летняя Загитова опубликовала снимок с новой прической — спортсменка сделала себе каре. В комментариях подписчики отметили, что ей идет новый образ.

Ранее Загитова представила дебютное авторское шоу «Хранители времени». Два показа прошли в Казани 29 августа. Ледовое представление было приурочено ко Дню Республики Татарстан.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019-м она приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.