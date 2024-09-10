Али Лорак в прозрачном платье снялась на яхте с возлюбленным

Украинская певица Ани Лорак в прозрачном платье снялась на яхте с возлюбленным

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) в прозрачном платье снялась с возлюбленным на яхте. Соответствующие публикация (на момент написания новости была удалена) появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном черно-белом снимке 45-летняя знаменитость позировала с возлюбленным Исааком Виджраку. Звезда надела черное кружевное платье длины миди на бретелях.

Помимо этого, она распустила волосы и воспользовалась солнцезащитными очками. Ее избранник, в свою очередь, предстал на фото в белой рубашке, расстегнув верхние пуговицы.

Ранее в сентябре Ани Лорак высказалась о последних переменах во внешности Филиппа Киркорова. Знаменитость оказалась под впечатлением от нового тела 57-летнего артиста.