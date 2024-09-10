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12:48, 10 сентября 2024Спорт

Матч Первой лиги состоится без зрителей из-за атаки БПЛА

«СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграют в первой лиге без зрителей из-за атаки БПЛА

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Матч Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и «Чайкой» состоится без зрителей из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте дальневосточного клуба.

Игра пройдет 10 сентября на стадионе «Сатурн» в подмосковном Раменском и начнется в 16:00. Отмечается, что решение провести матч без болельщиков было принято по рекомендации силовых структур в целях безопасности.

Утром 10 сентября в Раменском беспилотники врезались в два многоэтажных дома — на Спортивном проезде и Высоковольтной улице. В первом из них оказались повреждены 54 квартиры из 102. Во втором доме, по словам губернатора Подмосковья Алексея Воробьева, загорелись пять балконов, однако в сами квартиры огонь не перешел.

По последним неофициальным данным, после атаки госпитализировали девять человек. Еще одну женщину спасти не удалость.

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      Андрей Стрельцов
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