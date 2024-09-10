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11:51, 10 сентября 2024Россия

В России призвали уничтожить переправы через Днепр в ответ на атаку БПЛА

Депутат Чепа призвал уничтожить переправы через Днепр в ответ на атаку БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Stringer / Reuters

Ночная массированная атака беспилотников по российским регионам — это террористические действия, так как эти удары направлены исключительно на гражданское население, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В ответ он призвал уничтожить 18 переправ через Днепр.

По словам депутата, основная цель подобных массированных атак БПЛА — это попытка дестабилизации ситуации. Кроме того, удары обусловлены желанием запугать и вызвать Россию на переговоры на условиях обмена территориями.

Надо ответными действиями продолжать интенсивно разрушать инфраструктуру, не давать возможности логистике обеспечения ВСУ. Надо уничтожать 18 переправ через Днепр, энергетические объекты. Надо создавать буферные зоны

Алексей Чепадепутат Госдумы

Ранее в Минобороны сообщили о том, что за минувшую ночь ВСУ выпустили по территории России 144 беспилотника. Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область — российскими средствами ПВО над регионом было сбито 72 дрона.

В подмосковном Раменском из-за атаки дронов получили повреждения многоэтажные дома на Спортивном проезде и Высоковольтной улице. По данным губернатора Московской области Алексея Воробьева, повреждения получили минимум 54 квартиры, пострадали три человека, еще одну женщину спасти не удалось.

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