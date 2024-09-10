Президент футбольного клуба из Дагестана высказался о многоженстве

Президент «Легиона» Лахиялов назвал многоженство правом от Всевышнего

Президент футбольного клуба «Легион» из Дагестана Шамиль Лахиялов высказался о многоженстве. Его цитирует «Матч ТВ».

«Что касается многоженства, то это право, которое нам дал Всевышний в нашей религии. Если какой-то мусульманин говорит, что многоженство — что-то запретное и якобы средневековье, то я ему сочувствую», — заявил функционер. Лахиялов добавил, что у него все дети от одной жены.

Президент «Легиона» также пожаловался, что его клуб не получает достаточной поддержки от правительства республики. «Мы как сироты, получается», — сказал Лахиялов.

Ранее Лахиялов говорил о требовании судей платить за победы. «У нас был человек — в штабе официально не работал, но по нашей просьбе принимал судей, размещал их. Вот и узнали: победа — 50 тысяч, пенальти — 10 тысяч», — рассказал глава «Легиона».

