Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
СКА-Хабаровск
1:0
Завершен
Чайка
Россия — Мелбет Первая лига|9-й тур
Лада
4:2
Перерыв
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:0
1-й период
live
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 3. 2-й тур
18:56, 10 сентября 2024Спорт

Президент футбольного клуба из Дагестана высказался о многоженстве

Президент «Легиона» Лахиялов назвал многоженство правом от Всевышнего

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент футбольного клуба «Легион» из Дагестана Шамиль Лахиялов высказался о многоженстве. Его цитирует «Матч ТВ».

«Что касается многоженства, то это право, которое нам дал Всевышний в нашей религии. Если какой-то мусульманин говорит, что многоженство — что-то запретное и якобы средневековье, то я ему сочувствую», — заявил функционер. Лахиялов добавил, что у него все дети от одной жены.

Президент «Легиона» также пожаловался, что его клуб не получает достаточной поддержки от правительства республики. «Мы как сироты, получается», — сказал Лахиялов.

Ранее Лахиялов говорил о требовании судей платить за победы. «У нас был человек — в штабе официально не работал, но по нашей просьбе принимал судей, размещал их. Вот и узнали: победа — 50 тысяч, пенальти — 10 тысяч», — рассказал глава «Легиона».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Украина начала переговоры с террористами в Сирии. Как боевики могут помочь Киеву в борьбе с Россией?

      Юпитерианскую миссию Europa Clipper начали готовить к запуску в октябре

      Стало известно о масштабном контрнаступлении ВС России в Курской области

      США отказались «выкручивать руки» Украине

      В России осудили гражданку Таджикистана за финансирование террористов

      Россиянам разъяснили порядок выписки уехавшего из страны квартиранта

      Дочь Барака Обамы заметили на фестивале в наряде за 297 тысяч рублей

      Россиянам назвали неожиданный продукт для профилактики рака кишечника

      Россияне на мотоцикле врезались в машину, пролетели несколько метров и попали на видео

      На Землю обрушится мощная магнитная буря. К чему стоит готовиться россиянам и как ее пережить?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше