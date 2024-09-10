В США оценили перспективы мировых цен на нефть после обвала

Минэнерго США: цены на Brent вернутся к уровню 80 долларов за баррель в сентябре

Нынешнее резкое падение мировых цен на эталонную североморскую марку нефти Brent не будет носить затяжной характер, сырьевые котировки, с большой долей вероятности, вернутся на прежние уровни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Эксперты уточнили, что после пробития нескольких минимумов цены на Brent начнут постепенно расти на фоне продолжающегося сокращения мировых запасов сырья. Это обстоятельство, по их мнению, должно будет подтолкнуть биржевую стоимость сырья обратно на уровень выше 80 долларов за баррель в сентябре.

Аналитики ожидают ускорения темпов сокращения мировых запасов сырья в четвертом квартале 2024 года после снижения на 900 тысяч баррелей в сутки в июле-сентябре. В начале 2025 года тенденция продолжится, прогнозируют они. «Мы ожидаем, что они (мировые запасы нефти — прим. «Ленты.ру») сократятся более чем на миллион баррелей в сутки в течение первого квартала 2025 года», — говорится в отчете EIA. На этом фоне эксперты ожидают роста цен на Brent в среднем до 82 долларов за баррель в декабре 2024 года и до 83 долларов в начале 2025-го.

Мировые цены на нефть снижаются с начала июля 2024 года. В начале сентября темпы спада значительно ускорились на фоне опасений по поводу перспектив роста спроса на сырье со стороны Китая, а также увеличения добычи за пределами стран-участниц сделки ОПЕК+. Кроме того, как полагают эксперты, росту сырьевых котировок не способствует и отсутствие эскалации на Ближнем Востоке.

Сдержать спад не удается даже с учетом недавнего решения восьми стран ОПЕК+ продлить добровольные ограничения на добычу нефти до декабря вместо запланированного до этого восстановления с октября. На этом фоне прогноз аналитиков крупных нефтетрейдерских компаний резко разошелся с ожиданиями Минэнерго США. Так, эксперты из Gunvor и Trafigura ожидают падения сырьевых котировок до 60 долларов за баррель в обозримой перспективе.