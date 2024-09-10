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16:46, 10 сентября 2024Забота о себе

Врач назвал причины образования тромбов в головном мозге

Невролог Гайфутдинов: наследственность и вакцины увеличивают риск тромбоза
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Наследственность, некоторые болезни и вакцины увеличивают риск образования тромбов в головном мозге, предупредил врач-невролог Рустем Гайфутдинов. Причины угрожающего жизни состояния он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Гайфутдинов рассказал, что у некоторых людей есть наследственная предрасположенность к тромбозу. Он пояснил, что причина этого — мутация в определенных генах. По его словам, пациентам с такими нарушениями обычно назначают пожизненный прием препаратов, разжижающих кровь.

Невролог отметил, что тромбы в головном мозге могут также появиться из-за острого или хронического заболевания. Например, по его словам, тромбоз способен спровоцировать COVID-19, такое же осложнение может возникнуть при астме, синусите, гайморите и отите. Кроме того, риск тромбообразования в мозговых венах повышается при беременности и в результате травм, добавил Гайфутдинов.

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Наконец, врач указал, что тромбы могут образоваться из-за приема некоторых медицинских препаратов. По его словам, такой побочный эффект имеют комбинированные оральные контрацептивы и некоторые вакцины. «Например, британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca признала, что ее препарат от коронавируса может спровоцировать тромбоз», — заключил Гайфутдинов.

Ранее сосудистый хирург, флеболог Илья Сорокваша предупредил, что риск тромбоза также увеличивается при гормональнозаместительной терапии. Свойство сгущать кровь имеют препараты, применяемые для лечения опухолевых заболеваний.

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      Екатерина Улитина
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