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14:34, 10 сентября 2024Забота о себе

Вред сигарет и вейпов сравнили

Реабилитолог Фейсал: вейпы и сигареты наносят примерно одинаковый вред

Фото: Dip Devices / Unsplash

Вейпы и сигареты наносят организму примерно одинаковый урон, считает врач-реабилитолог Азми Фейсал. Его мнение приводит The Sun.

Выступая на Конгрессе Европейского респираторного общества, Фейсал рассказал о проведенном им тесте, который выявил вред вейпов и сигарет. По его словам, он просил 20-летних курящих и некурящих студентов несколько минут крутить педали на велотренажере, а затем сравнил их результаты.

Лучшие показатели ожидаемо оказался у некурящих: их пиковая мощность нагрузки достигла 226 ватт, а потребление кислорода составило три литра в минуту. У курильщиков вейпов максимальная мощность достигла 186 ватт при потреблении кислорода 2,71 литра в минуту. Курильщики сигарет показали похожий результат: мощность — 182 ватт, потребление кислорода — 2,6 литра в минуту.

Фейсал отметил, что курильщикам электронных и обычных сигарет упражнение давалось с трудом: им не хватало воздуха, а мышцы быстрее уставали. «Наше исследование показало, что вейпинг ничем не лучше курения», — резюмировал он.

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      Екатерина Улитина
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